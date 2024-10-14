Nobel ödülü alan isimlerin kaç para alacakları belli oldu

14 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:45

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi. Daron Acemoğlu'nun ödül almasının ardından Nobel ödülü alanlar kaç para alıyor sorusu gündeme geldi. Ayrıca Türkiye'den kaç kişinin Nobel aldığı da merak ediliyor.

İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar açıklandı.

Açıklanan bilgilere göre 2024​ Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James A. Robinson'a verildi.

Vatandaşlar tarafından Nobel ödülü kaç para, Türkiye'den kaç kişi aldı soruları gündem oldu.

NOBEL ÖDÜLÜ KAÇ PARA?

Nobel'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2024 yılında Nobel ödülü kazananlara 11.0 milyon İsveç Kronu verilecek.

Güncel kura göre Nobel ödülü kazananlar 36 milyon 162 bin 874 TL ödülün sahibi olacak.

Her yıl bu rakam güncellenerek artmaya devam ediyor.

NOBEL ÖDÜLÜ ALAN TÜRKLER KİMDİR?

Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Nobel Ödülü alan ilk Türk olarak tarihe geçti.

Nobel tarafından yapılan açıklamada "2006 Nobel Edebiyat Ödülü 'Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan' Orhan Pamuk'a verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Orhan Pamuk'un ardından Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalardan dolayı Paul Modrich ve Tomas Lindahl ile birlikte 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü aldı.

Son olarak 2024 yılında ise Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü'nü Simon Johnson ve James A. Robinson ile birlikte almaya hak kazandı.