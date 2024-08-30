Nöbetçi eczane sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

30 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:48

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen e-Devletten nöbetçi eczane sorgulama uygulamasıyla beraber nöbetçi eczanelerin konum ve adres bilgileri kolayca öğrenilebilecek.

E-DEVLETTEN NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından 2022 yılında bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alıyor. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulaması için giriş yapmanıza gerek yok.

1.Arama kısmından “nöbetçi eczane sorgulama” araması yapılır

2. İl ve tarih seçimi yapılır

3.Tüm ilin nöbetçi eczane listesinden bakabilir ya da sağ taraftan ilçe seçimi yapıp sonuçları daraltabilirsiniz

4. Çıkan sonuçlarda nöbetçi eczanelerin konumu “haritada göster” kısmından görüntüleyebilirsiniz.

EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

En yakın nöbetçi eczane TİTCK ve e-Devlet üzerinden sorgulanmakta