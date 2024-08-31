Nöbetçi noter sorgulaması Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden yapılıyor

31 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:29

Türkiye genelinde 119 nöbetçi noter hafta sonunda hizmet veriyor.

Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde noter işlemleri yapılabiliyor.

NÖBETÇİ NOTERİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Yaşadığınız yerdeki nöbetçi noter hangisi birkaç adımda kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Öncelikle Türkiye Noterler Birliği internet sayfasına giriniz.

Sonrasında 'Nöbetçi Noterlikler' sekmesine tıklayınız

'Nöbetçi Noterlikler' sekmesinden il ve tarih bilgisi seçimi yapınız.

NÖBETÇİ NOTER HANGİ GÜNLER SAAT KAÇTA AÇIK?

​İsteğe bağlı nöbetçi noterlik uygulaması, yalnızca Cumartesi günü, ülke genelinde her il ve ilçede uygulanacaktır.

Cumartesi günleri isteğe bağlı ve zorunlu nöbetçilik için mesai saatleri 09.00-13.30 olarak belirlenmiş olmakla birlikte noterlikte eldeki işlemlerin tamamlanması sağlanabilir.

Pazar günleri ise önceden olduğu gibi saat 10.00-16.00 arası zorunlu nöbetçi noterlik uygulaması devam ediyor.