Nokia telefon piyasasından çekildi mi? Bir devrin sonu resmen geldi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 18:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 18:41
Bir zamanların efsanesi telefon denince akla ilk gelen marka olan Nokia akıllı telefon piyasasından tamamen siliniyor. HMD Global şirketi, Nokia akıllı telefonların satışını tamamen durdurdu.
Akıllı telefonların yükselişine ayak uyduramayan ve Apple, Samsung gibi devlerle mücadelede geri kalan efsane telefon markası Nokia, akıllı telefon piyasasından çekiliyor.
NOKİA TELEFON PİYASASINDAN NEDEN ÇEKİLDİ?
Nokia’nın satış hakları Aralık 2016’dan bu yana Finlandiyalı HMD Global şirketindeydi.
HMD Global, markanın artık akıllı telefon üretimi yapmayacağını duyurdu.
NOKİA TUŞLU TELEFON ÜRETECEK Mİ?
Öte yandan Nokia, tuşlu telefon üretimine devam edecek.
HMD'nin Nokia özellikli telefonları listeden çıkarmaması, Nokia markasını kullanarak tuşlu, 'basic' telefon pazarını keşfetmekle hâlâ ilgilenebileceğini gösteriyor.
Kaynak: TGRT Haber