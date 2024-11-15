Noterlik Kanunu yasalaştı! Maddeleri merak ediliyor

15 Kasım 2024 07:58 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 08:03

Noterlik Kanunu Türkiye Büyük Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Noterlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifin maddeleri merak edildi.

Noterlik Kanununa göre Avukatların stajına engel oluşturmayacak herhangi bir işte çalışmasının önü açıldı. Boşanma davalarında yeniden dava açmak için gereken süre ise kısaltıldı.

NOTERLİK KANUNU NEDİR, NELERİ İÇERİYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan Noterlik Kanunu düzenlemesi, avukatların staj yapması, boşanma davalarının süresi ve noterlerin çalışma saatleri ile ilgili konuları içeriyor.

NOTERLİK KANUNU MADDELERİ NELER?

Noterlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklife göre;

avukatların stajına engel olmamak kaydıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Noterlerin çalışma saatleri ve tatil günleri yeniden belirlendi. Noterlik Ücret Tarifesi ise Ocak ayında belirlenecek.

Noterlikte yapılan işlemler için ödenecek vergi, resim harç ve diğer kağıt bedelleri banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek.

El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler​ Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ NE KADAR?

Mecliste kabul edilen Noterlik Kanununa göre, Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulmamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısaltıldı.

Çekişmeli boşanma davalarında dava açma süresi 3 yıldan bir yıla düşürülecek ve eşlerden birinin talebinin olması yeterli olacak.