Nottingham Forest Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB Nottingham Forest eksikler, sakatlar ve cezalılar

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün son 16 biletini kazanan takımlar belli olacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede 3-0 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4 farkla galibiyet alırsa son 16 biletinin sahibi olacak. Futbolseverler tarafından Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Karşılaşmada iki takımda da ciddi sayıda eksikler bulunuyor.

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Ederson, Talisca, Skriniar, Alvare ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı bulunuyor. Jayden Oosterwolde ve Fred ise sarı kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Mert Günok ve Musaba ise UEFA isim listesinde yer almadığı için statü gereği oynayamayacak. Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosu ise şöyle:

"Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif."

Ev sahibi ekip Nottingham Forest tarafında ise Sels, Savona, John ve Boly'nin sakatlığı bulunuyor. Awoniyi, Silva Moreira ve Netz ise statü gereği karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında Ederson'un sakatlığından dolayı Tarık Çetin'in sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor. Defans hattında ise Yiğit Efe, Guendouzi ve Mert Müldür'ün yer alacağı tahmin ediliyor. Nottingham Forest - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Matteo Marchetti olacağı duyuruldu.