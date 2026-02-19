Menü Kapat
Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş 2. maç ne zaman tarihi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı ağırlayacak. Lig aşamasında 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan sarı-lacivertliler 19. sırada yer aldı. Nottingham Forest ise aynı periyotta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan elde ederek 13. basamakta kendine yer buldu. İki ekip arasındaki eşleşmede turu geçen taraf bir üst aşamada Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile karşılaşacak. Nottingham Forest Fenerbahçe 2. maç ne zaman? İşte Fenerbahçe Nottingham Forest rövanş maçı tarihi…

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 21:17

’nde son 16 turu heyecanı başlıyor. ile arasındaki iki ayaklı eşleşmede ilk randevu bu akşam oynanacak. İkinci maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri de belli oldu.

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda birbirinden dikkat çekici eşleşmeler oluştu. Fenerbahçe ile Nottingham Forest’ın karşı karşıya geleceği turda eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Ludogorets - Ferencvaros

Dinamo Zagreb - Genk

Celtic - Stuttgart

Brann - Bologna

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille – Kızılyıldız

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi ise 20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı’nda yapılacak. Avrupa kupalarında kritik viraj olarak görülen play-off turu, çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve toplam skor üstünlüğünü elde eden takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST RÖVANŞ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki rövanş karşılaşması 26 Şubat Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

İki ekip arasındaki ilk maçın ardından oynanacak rövanş, turu geçen takımı belirleyecek. Çift maç üzerinden hesaplanacak toplam skor sonucunda üstünlüğü elde eden taraf, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE KİMLE OYNAYACAK?

Bu eşleşmeyi geçen takım bir sonraki aşamada Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanya ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna kalacak ekip, kura sonucunda belirlenen bu iki takımdan biriyle eşleşecek.

Nottingham Forest Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? 2. maç tarihi belli oldu

Fenerbahçe lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 19. sırada yer aldı. Nottingham Forest ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 14 puanla 13. basamakta yer alarak play-off turunda Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

#Spor
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#play-off
#nottingham forest
#Fenerbahçe
#Aktüel
