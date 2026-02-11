Nottingham Forrest maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakibi Wolverhampton’u konuk ediyor

Premier Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Nottingham Forest, sahasında Wolverhampton’u ağırlayacak. City Ground’daki karşılaşma, 2025/2026 sezonunun 26. haftasında oynanacak önemli maçlardan biri olarak kayıtlara geçmekte. İşte maç öncesi detaylar…

NOTTİNGHAM FORREST WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest ile Wolverhampton arasında bu akşam saat 22.30’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 5, Türkiye’de Digitürk platformu üzerinden yayın yapan spor kanalları arasında yer alıyor ve Digitürk kanal listesine göre 81. kanalda bulunuyor.

Nottingham Forrest Wolverhampton maçını izlemek isteyenlerin Digitürk spor paketlerinden birine abone olması gerekiyor. beIN Sports kanalları genellikle spor paketleri kapsamında sunulurken, Digitürk alıcısının internete bağlanmasıyla beIN Connect özelliği de kullanılabiliyor. Kanalı izlemek için kumandadan 81 numaralı kanala geçiş yapılması yeterli oluyor, paketinde yer almayan kullanıcılar ise müşteri hizmetleri aracılığıyla spor paketi ekletebiliyor.

NOTTİNGHAM FORREST - WOLVERHAMPTON PUAN DURUMLARI

Nottingham Forest, ligde geride kalan 25 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak toplam 26 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Son olarak Leeds United’a 3-1 mağlup olan ekip, dört maçlık yenilmezlik serisinin ardından yeniden alt sıralardaki baskıyı hissetmeye başladı. Ev sahibi ekip, City Ground’daki mücadelede puan arayacak.

Wolverhampton ise 25 maç sonunda 1 galibiyet ve 5 beraberlik ile 8 puanda kaldı ve 20. sırada bulunuyor. Sezon boyunca zorlanan konuk ekip, ligde son basamakta yer alıyor. Deplasmanda oynanacak Nottingham Forest karşılaşması, puan tablosundaki konum açısından büyük önem taşıyor.

NOTTİNGHAM FORREST FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere’nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, turdaki ilk maçını 19 Şubat’ta sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat’ta İngiltere’de yapılacak. Fenerbahçe’nin bu turu geçmesi halinde son 16 turunda Danimarka’dan Midtjylland ya da İspanya’dan Real Betis ile eşleşecek.