Nüfus Müdürlüğüne randevusuz gidilir mi 2025? Ehliyet yenileme için son tarihe kısa süre

Ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz'da sona ererken kurumda yoğunluk yaşanıyor. Binlerce vatandaşlar ehliyet yenileme için nüfus müdürlüklerine müracaat ederken randevusuz gitme ihtimali gündeme yerleşti.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ 2025?

Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi işlemleri tamamlamak için başvurulan Nüfus Müdürlükleri her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

Nüfus Müdürlükleri'nde işlem yapacak olanların ise randevu alması gerekiyor. Yoğunluk olan kurumda işlemler randevusuz yapılmazken vatandaşların gitmeden önce randevu alması gerekiyor. Nüfus Müdürlüğüne randevusuz mümkün olmazken vatandaşlar gitmeden önce randevu işlemlerini tamamlamalıdır.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenilemek için işlem yapacak olanlar müdürlüklerinden randevu almalıdır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden randevu alabilirsiniz."

Telefonunuzdan 199 numarasını tuşlayarak çağrı merkezine bağlandıktan sonra müşteri temsilcisi ile konuşarak yapmak istediğiniz işlemi belirtiniz. İstediğiniz işlemi belirtmenizin ardından uygun saat ve gün seçimi sonrası randevunuzu oluşturabilirsiniz.