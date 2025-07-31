Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Eski tip ehliyetleri yenilemek için son gün

İçişleri Bakanlığı tarafından eski ehliyet sahibi olan sürücülerin yeni tip ehliyet belgesine geçişi için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak duyurulmuştu.

Ehliyet yenileme süresinde son güne girilmesiyle birlikte vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın etmeye başladı. NTV'de yer alan habere göre İstanbul'da bulunan nüfus müdürlüklerinde yüzde 80 doluluk yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından nüfus müdürlüklerinin saat kaça kadar açık olduğu, kaçta kapandığı ise merak ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre nüfus müdürlüklerinde mesai sabah saat 08.30'da başlıyor ve 16.30/17.30'a kadar devam ediyor.

Ehliyet yenileme sürecinden dolayı saatlerde değişiklik olabiliyor. Randevu aldığınız nüfus müdürlüğünü arayarak daha net bir bilgi edinebilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI 31 TEMMUZ?

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen sürenin uzatıldığında dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Vatandaşların bugün içerisinde ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

Aksi taktirde eski tip sürücü belgeleri hem geçersiz sayılacak hem de yenilemek için vatandaşların 7 bin 437 lira ödemesi gerekecek.

Ehliyet yenileme süresi daha önce iki kere yaşanan yoğunluğu önlemek amacıyla uzatılmıştı. İlk 31 Aralık 2022 olarak belirlenen süre 31 Aralık 2024'e, ardından ise 31 Temmuz 2025 tarihinde kadar uzatıldığı açıklanmıştı.