Nükleer santralde çıkan yangın için Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı

12 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:22

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın dünyanın gündemine otururken son dakika olayda durum merak konusu oldu.

11 Ağustos günü Ukrayna nükleer santralinde çıkan yangının ardından son durum bilgisi de paylaşıldı.

UKRAYNA NÜKLEER SANTRAL YANGINI SON DURUM NEDİR?

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki yangının büyük kısmı kontrol altına alınırken savaş içerisinde olan iki ülke birbirini suçladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, yangının büyük alanının söndürüldüğünü belirtikten gerginlik artıyor.

Rosatom'dan Rus haber ajanslarına yapılan açıklamaya göre NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının sebebi Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı olduğu ifade edildi. "Bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilir." sözleri ise eklendi.

RUSYA UKRAYNA NÜKLEER SANTRALDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy yaptığı açıklama ile yangının kontrol altına alındığını ve tehlike bulunmadığını ifade ederken daha öncesinde yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Mart 2022'de Rusya tarafından ele geçirilen santral, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçlamaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya tarafından çıkarıldı" derken sosyal medya hesabından hesabında "Rus işgalcilerin Zaporijya NGS bölgesinde yangın çıkarttığını Nikopol'den kayıt altına aldık." ifadelerine yer verdi.