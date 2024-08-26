Nur Tuğba Namlı, Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını geçen ay sosyal medya hesabından duyurmuştu

26 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:24

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden yok?

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın Neler Oluyor Hayatta programı neden yok?

19 Temmuz günü ekranlara gelen bölümle birlikte veda eden Nur Tuğba Namlı'nın bugün yer almaması izleyicinin dikkatini çekerken neden ayrıldı, bugün yok mu merak edilirken Instagram hesabından ayrıldığını duyurmuştu.

NUR TUĞBA NAMLI BUGÜN NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından biri olan Namlı, 19 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ayrıldığını açıklamıştı. Ünlü sunucu ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

"Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor."

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN AYRILDI?

Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan isim, 19 Temmuz'da programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı. Sosyal medya hesabından uzun bir mesaj ve teşekkür ile ayrılığını Instagram hesabından paylaşırken takipçileri de nedenini sordu.

NUR TUĞBA NAMLI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR, KİMİNLE EVLENDİ?

15 Haziran 1983 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen isim, Mustafa Namlı ile 2015'te evlenmişti. Çiftin evliliğinden 3 çocuğu var.

Var Mısın Yok Musun yarışmasından tanınan isim sunuculuk dersleri almasının üzerine SKY Türk kanalında gece haber bülteni sundu.

2014 yılında NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e geçen isim Survivor Panorama sunuculuğu yapmasının ardından en son Neler Oluyor Hayatta programını sundu.