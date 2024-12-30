Nurettin Açıkalın kimdir, serveti ne kadar? Kayserispor’un yeni başkanı oldu
Ali Çamlı’nın istifasının ardından Kayserispor’un yeni başkanı olarak Nurettin Açıkalın seçildi. Nurettin Açıkalın’ın adının ilan edilmesinin ardından serveti ve kariyeri merak konusu oldu.
Galatasaray maçından sonra Ali Çamlı’nın istifasını açıklamasının ardından kulüp de yeni başkan arayışına girmişti.
Kulüpten yapılan son açıklamada başkanının Nurettin Açıkalın seçildiği duyuruldu.
NURETTİN AÇIKALIN KİMDİR?
Bellona Kayserispor’un yeni başkanı olan Açıkalın, aktif olarak Kayserispor’a katkı sağlayan bir isim.
Nurettin Açıkalın, Kayseri'nin önemli iş insanlarından biri.
Nurettin Açıkalın, ailesinin üç kuşak boyunca taahhüt sektöründe faaliyet gösteriyor.
NURETTİN AÇIKALIN’IN SERVETİ NE KADAR?
Nurettin Açıkalın'ın servetine ilişkin pek fazla bir bilgi yoktur.
Ancak Açıkalın, Kayserispor'un transfer yasağını kaldırmak için 400 bin Euro katkı yapmıştır.
Mali sorunlar yaşayan Kayserispor’u önümüzdeki günlerde neler beklediği merak konusu olmaya devam ediyor.