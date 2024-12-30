Nurettin Açıkalın kimdir, serveti ne kadar? Kayserispor’un yeni başkanı oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

30 Aralık 2024 18:20 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 18:23

Ali Çamlı’nın istifasının ardından Kayserispor’un yeni başkanı olarak Nurettin Açıkalın seçildi. Nurettin Açıkalın’ın adının ilan edilmesinin ardından serveti ve kariyeri merak konusu oldu.