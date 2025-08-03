Nuri Şahin Beşiktaş teknik direktörü mü olacak? Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu kapsamında geçtiğimiz günlerde Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

İki karşılaşmada da mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskaer ile yolların ayırılacağı iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından yeni teknik direktörün kim olacağı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Nuri Şahin Beşiktaş teknik direktörü mü olacağı merak ediliyor.

NURİ ŞAHİN BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarının başında Nuri Şahin geliyor. Ole Gunnar Solskaer ile yolların ayrılması durumunda yönetimin Nuri Şahin'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

NURİ ŞAHİN DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Nuri Şahin teknik direktörlük kariyerine Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başladı. Daha sonra buradaki görevinden ayrılarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un başına geçti. 22 Ocak 2025 tarihinde buradaki görevinden ayrıldı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskaer ile yolları ayırıp, ayırmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Henüz yönetim tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Norveçli teknik adamla yolların ayrılması durumunda Beşiktaş'ın Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin gibi isimlere yöneleceği iddia ediliyor.