Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörünün Nuri Şahin olduğu iddia edildi

13 Haziran 2024 14:05 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:45

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kadar yükselen Alman devi Borussia Dortmund finalde Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin ardından sarı-siyahlı kulüpten beklenmedik bir ayrılık geldi.

Takımın başarısının arkasında bulunan kritik isimlerden biri olan teknik direktör Edin Terzic istifa etti.

Terzic'in istifasının ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyordu.

NURİ ŞAHİN DORTMUN'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Nuri Şahin 2023 Aralık ayında Antalyaspor'dan ayrılarak Dortmund'a gelen teklif üzerine yardımcı antrenör olarak transfer olmuştu.

Sports Digitale'in aktardığına göre Nuri Şahin, Terzic'in ardından Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu.

DORTMUND'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Takım tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak Nuri Şahin'in Dortmund'un kulüp binasına giderek yöneticilerle görüşme sağladığı ortaya çıktı.