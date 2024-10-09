Nurten Yontar 1965 yılında Bulgaristan Kırcaali'de doğdu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:24

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’ın TBMM Genel Kurulu’nda 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek için konuşmasının ardından peruğunu çıkardı. Bu olayın ardından Nurten Yontar’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

TBMM Genel Kurul Toplantısında Tekirdağ​ Milletvekili Nurten Yontar, gündem dışı söz alarak meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1-31 Ekim meme kanseri​ farkındalık ayına ilişkin konuştu. Yontar kürsüde kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin sürdüğünü belirterek, kafasındaki peruğu çıkardı. NURTEN YONTAR KİMDİR? 1965 yılında Bulgaristan Kırcaali’de dünyaya gelen Nurten Yontar, 1977'de ailesiyle birlikte Göç Anlaşması ile İstanbul Gaziosmanpaşaya yerleşti. Üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde başlayan Yontar, yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladı. 25 yıl özel sektörde çalışan Yontar, 2015'te Süleymanpaşa ilçe yönetiminde sayman olarak, ardından iki yıl boyunca Tekirdağ İl yönetiminde sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 yılında yapılan Tekirdağ İl Kadın Kolları seçiminde İl Başkanı olarak seçilen Nurten Yontar, 2019 Yerel seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi seçildi. İlgili Haberler TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den açıklama