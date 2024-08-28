Nvidia 2. çeyrek bilançosunu bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklayacak

28 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:37

Yapay zekanın öncü şirketlerinden biri olan Nvidia Corp. 2. çeyrek bilançosunu açıklayacak.

Nvidia son üç çeyreklik dönemde gelirlerini yıllık bazda üç haneli artırmayı başardı.

Nvidia bilançosunu açıklamasının ardından gelecek dönemde analistler "yavaşlama" öngörülerinde bulunuyor.

Borsayı yakından takip eden vatandaşlar Nvidia bilanço ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyor.

NVİDİA BİLANÇO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklanan bilgilere göre Nvidia'nın 2025 yılına ait 2. çeyrek bilançosu bugün (28 Ağustos Çarşamba 2024) piyasanın kapanışının ardından açıklanacak.

Nvidia'nın açıklayacağı mali yıl ikinci ve üçüncü çeyrek tahminleri, teknoloji endüstrisini de etkileyecek.

Teknoloji endüstrisinde yapılacak olan yapay zeka harcamaları için barometre görevi görecek.