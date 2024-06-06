NVIDIA, 3,01 trilyon dolar ile Apple'ı geride bırakarak dünyanın ikinci en değerli şirketi oldu
NVIDIA, 3,01 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Peki, en değerli şirketler listesinde birinci kim? İşte detaylar...
Çip üreticisi NVIDIA, finansal dünyada büyük bir başarıya imza atarak, piyasa değeri açısından Apple'ı geride bıraktı.
Apple'ı geride bırakmasıyla ise dünyanın en değerli ikinci şirketi unvanını kazandı.
California merkezli teknoloji devi NVIDIA, hisse fiyatının yüzde 5,16 artışla 1.224 dolara çıkmasıyla birlikte piyasa değerini 3,01 trilyon dolara taşıdı.
NVIDIA'nın hisse fiyatında yılbaşından bu yana yüzde 146'nın üzerinde bir artış yaşandı.
Apple, hisselerindeki yüzde 1'e yakın artışa rağmen 3,003 trilyon dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sıraya geriledi.
NVIDIA, şubat ayında önce Amazon'u, ardından Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük üçüncü şirketi olmuştu.
Listenin zirvesinde ise birinci sırada hala Microsoft bulunuyor.