Nvidia DeepSeek olayı nedir? Düşük maliyeti ile çığır açıyor

28 Ocak 2025 19:28 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:28

Nvidia DeepSeek maliyet tartışması alevleniyor! Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, yeni teknolojisiyle ABD'de şok dalgaları oluşturdu. OpenAI'nin ChatGPT'si ile rekabet edebilecek seviyede olan bu teknoloji, sadece 6 milyon dolarlık düşük geliştirme maliyetiyle dikkat çekiyor. DeepSeek'in piyasaya çıkışı, Nvidia ve diğer AI devlerinin hisse senetlerinde büyük düşüşlere sebep oldu, özellikle Nvidia'nın hisseleri tek gün içinde 600 milyar dolar değer kaybetti.

DeepSeek'in yeni yapay zeka teknolojisi, düşük maliyetleri ve yüksek performansı ile ABD teknoloji piyasasında büyük bir etki oluşturdu. Pazartesi günü, bu gelişme nedeniyle Nvidia ve diğer teknoloji şirketlerinin hisselerinde ciddi düşüşler görüldü.

DEEPSEEK NVIDIA OLAYI NEDİR?

DeepSeek, Çin merkezli bir yapay zeka şirketi olarak, Temmuz 2023'te Liang Wenfeng tarafından kuruldu. Liang, Zhejiang Üniversitesi mezunu ve hedge fonu aracılığıyla şirketi finanse etti. DeepSeek, sadece 6 milyon dolarlık bir geliştirme maliyetiyle, OpenAI, Google gibi devlerin yıllık 1 trilyon dolarlık AI yatırımlarına meydan okuyor.

Pazartesi günü piyasaya çıkan DeepSeek'in teknolojisi, Nvidia'nın ileri düzey çiplerine olan talebi sorgulatan ve teknoloji hisselerinin değerlemelerini yeniden değerlendirmeye zorlayan bir gelişme oldu.

DeepSeek'in en son modeli 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü ve bu model, ABD’nin yapay zeka sektörünü yeniden değerlendirmesine yol açtı. Teknoloji analisti Dan Ives, DeepSeek'in daha az yetenekli çipler kullanarak OpenAI'nin ChatGPT'si ve Meta'nın Llama 3.1 ile rekabet eden bir model geliştirdiğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından, Pazartesi sabahı Apple Store'da en çok indirilen uygulama olmasına rağmen, yapay zeka modeline yeni kayıtlar için geçici kısıtlamalar getirilmesine de yol açtı. Ayrıca, DeepSeek'in Çin sitesinde, hizmetlerine yönelik "büyük ölçekli kötü niyetli saldırılar" nedeniyle yeni kayıtların sınırlandırıldığı belirtildi.

NVIDIA VE DEEPSEEK AI MALİYETİ

DeepSeek'in düşük maliyetli AI çözümü, Nvidia'nın hisse senetlerinde %17'lik bir düşüşe neden oldu ve şirketin piyasa değerinden 600 milyar dolar silindi. Bu, borsa tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük tek günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Nvidia ve diğer çip üreticileri gibi şirketlerin hisseleri, DeepSeek'in enerji verimliliği ve düşük maliyetli yapısının gelecekteki çip talebini azaltabileceği endişesiyle düştü.

DeepSeek'in teknolojisi, AI uygulamalarının daha az enerji ile çalışabileceği ve bu nedenle enerji şirketlerinin hisselerini de etkilediği görüldü. GE Vernova ve Vistra gibi enerji şirketleri de Pazartesi günü %21 ve %28'lik düşüşler yaşadı. Bu gelişmeler, teknoloji sektörünün genelinde, özellikle AI ile ilgili hisselerde, büyük bir endişe oluşturdu ve Nasdaq endeksi %3, S&P 500 ise %1.5 oranında düştü.

NVIDIA DEEPSEEK HAKKINDA NE DEDİ?

Nvidia, DeepSeek'in ilerlemesini öven bir açıklamada bulundu. Şirket, "DeepSeek, test zamanı ölçeklendirme için mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi ve örneğidir" dedi. DeepSeek'in çalışmalarının, yaygın olarak kullanılabilen modeller ve ihracat kontrolüne uygun bilgi işlem kullanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini gösterdiğini belirtti.

Ancak, Nvidia aynı zamanda AI çıkarımının, yani AI modellerinin kararlar veya tahminler yapmak için kullanılmasının, "önemli sayıda Nvidia GPU'su ve yüksek performanslı ağ gerektirdiğini" de ekledi.

DEEPSEEK NEDİR?

DeepSeek, Temmuz 2023'te kurulmuş, Liang Wenfeng tarafından finanse edilen bir Çin merkezli yapay zeka şirketidir. Şirket, düşük maliyetli AI modelleri geliştirmekle tanınır.

DEEPSEEK'İN ABD'DE KULLANILABİLİR Mİ?

DeepSeek'in AI uygulaması Apple'ın App Store'unda ve şirketin web sitesinde mevcuttur. Pazartesi sabahı itibariyle, uygulama Apple Store'da en çok indirilen uygulama konumundaydı.

DEEPSEEK DİĞER AI UYGULAMALARDAN NASIL FARKLI?

DeepSeek, açık kaynaklı büyük dil modeli olarak, "inference-time computing" tekniğini kullanır. Bu, her sorgu için modelin sadece en alakalı kısımlarının aktifleştirilmesi anlamına gelir, böylece maliyet ve hesaplama gücünden tasarruf sağlar.

DEEPSEEK NVİDİA VE DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

DeepSeek'in düşük maliyetli teknolojisi, Nvidia'nın AI çiplerine olan talebi sorgulatan ve teknoloji hisselerinin değerlemelerini yeniden değerlendirmeye zorlayan bir etki oluşturdu. Ayrıca, AI sektöründe teknoloji yatırımlarının aşırıya kaçıp kaçmadığını sorgulatan bir durum oluşturdu.