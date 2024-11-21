O Ses Türkiye 2025 başlayacağı tarih merak ediliyor
TV8’in sevilen programlarından O Ses Türkiye 2025’in başlayacağı tarih hayranları tarafından araştırılıyor.
O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her sene birbirinden güzel seslere tanık olmaya devam ediyor.
O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
En son 2022 yılında ekranlarda yer alan ve o zamandan sonra sadece yılbaşı gecelerine özel bölümleri ile izleyici ile buluşan O Ses Türkiye için 2025 sezonuna başvurular başladı.
O Ses Türkiye'nin ne zaman yayınlayacağı ve jüri koltuğunda hangi ünlü isimlerin oturacağı henüz açıklanmadı.
O Ses Türkiye'nin MasterChef yarışmasının bitiminden sonra başlayacağı tahmin ediliyor.
O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
O Ses Türkiye'nin fragmanını gören izleyiciler 'Kimler programda yarışacak? O Ses Türkiye'de bu yıl hangi ünlü isimler jüri üyesi?' sorularına yanıt arıyor.
Fakat Acun Ilıcalı, jüri üyelerinin kimler olduğunu henüz kamuoyu ile paylaşmadı.
Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda jüri üyelerini açıklaması bekleniyor.