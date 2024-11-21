O Ses Türkiye 2025 başlayacağı tarih merak ediliyor

21 Kasım 2024 21:40 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 21:55

TV8’in sevilen programlarından O Ses Türkiye 2025’in başlayacağı tarih hayranları tarafından araştırılıyor.

O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu! Hayranları sevince boğuldu

O Ses Türkiye'nin ilk jüri üyesi belli oldu! Hayranları sevince boğuldu

O Ses Türkiye​, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her sene birbirinden güzel seslere tanık olmaya devam ediyor.

O SES TÜRKİYE 2025​ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

En son 2022 yılında ekranlarda yer alan ve o zamandan sonra sadece yılbaşı gecelerine özel bölümleri ile izleyici ile buluşan O Ses Türkiye için 2025 sezonuna başvurular başladı.

O Ses Türkiye'nin ne zaman yayınlayacağı ve jüri​ koltuğunda hangi ünlü isimlerin oturacağı henüz açıklanmadı.

O Ses Türkiye'nin MasterChef yarışmasının bitiminden sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye'nin fragmanını gören izleyiciler 'Kimler programda yarışacak? O Ses Türkiye'de bu yıl hangi ünlü isimler jüri üyesi?' sorularına yanıt arıyor.

Fakat Acun Ilıcalı​, jüri üyelerinin kimler olduğunu henüz kamuoyu ile paylaşmadı.

Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda jüri üyelerini açıklaması bekleniyor.