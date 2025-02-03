O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi merak ediliyordu! Murat Ceylan Survivor'da tarihi duyurdu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Şubat 2025 01:01 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 01:03
Survivor 2025 heyecanı devam ederken bir yandan da O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarih hayranları tarafından merak ediliyordu. Murat Ceylan Survivor'da O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarihi duyurdu.
O Ses Türkiye 2025 için geri sayım heyecanı netleşti.
Ünlü isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı ekranların sevilen ses yarışmanın tarihi resmen açıklandı.
O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
O Ses Türkiye 2025’in çekimlerinin başladığını Acun Ilıcalı açıklamıştı.
Merakla beklenen O Ses Türkiye 2025 tarihi resmen açıklandı.
Son açıklamaya göre O Ses Türkiye 2025 8 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.
O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
O Ses Türkiye 2025'te jüri üyeleri de kesinleşti.
Jüride yer alan isimler şöyle:
Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise
Kaynak: TGRT Haber