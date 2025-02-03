O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi merak ediliyordu! Murat Ceylan Survivor'da tarihi duyurdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 01:01 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 01:03

Survivor 2025 heyecanı devam ederken bir yandan da O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarih hayranları tarafından merak ediliyordu. Murat Ceylan Survivor'da O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarihi duyurdu.