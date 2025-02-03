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O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi merak ediliyordu! Murat Ceylan Survivor'da tarihi duyurdu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Şubat 2025 01:01 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 01:03
O Ses Türkiye 2025&#039;in başlama tarihi merak ediliyordu! Murat Ceylan Survivor&#039;da tarihi duyurdu

Survivor 2025 heyecanı devam ederken bir yandan da O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarih hayranları tarafından merak ediliyordu. Murat Ceylan Survivor'da O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarihi duyurdu.

O Ses Türkiye 2025 için geri sayım heyecanı netleşti.

Ünlü isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı ekranların sevilen ses yarışmanın tarihi resmen açıklandı.

O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi merak ediliyordu! Murat Ceylan Survivor'da tarihi duyurdu - 1. Resim

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye 2025’in çekimlerinin başladığını Acun Ilıcalı açıklamıştı.

Merakla beklenen O Ses Türkiye 2025 tarihi resmen açıklandı.

Son açıklamaya göre O Ses Türkiye 2025 8 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi merak ediliyordu! Murat Ceylan Survivor'da tarihi duyurdu - 2. Resim

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye 2025'te jüri üyeleri de kesinleşti.

Jüride yer alan isimler şöyle:

Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise

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Kaynak: TGRT Haber

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