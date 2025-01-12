O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:51

Tv8 ekranında yayınlanan 2025 O Ses Türkiye ses yarışmasının başlayacağı tarih ve jüri üyeleri belli oldu. Tarihi ve jüriyi açıklayan isim Acun Ilıcalı oldu.