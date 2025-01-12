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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:51
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı

Tv8 ekranında yayınlanan 2025 O Ses Türkiye ses yarışmasının başlayacağı tarih ve jüri üyeleri belli oldu. Tarihi ve jüriyi açıklayan isim Acun Ilıcalı oldu.

Ekranların sevilen ve beklenen yarışma programı O Ses Türkiye​ yeni sezonu sonunda başlıyor.

Acun Ilıcalı​ 2025 O Ses Türkiye’nin başlayacağı tarihi açıkladı.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı - 1. Resim

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, 2025 O Ses Türkiye’nin 25 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Program en son 2022 yılında yayınlanmış ve şampiyon olan isim Hasan Koçak olmuştu.

O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı - 2. Resim

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri de netlik kazandı.

25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak programın jüri kadrosu da şu şekilde;

  1. Beyazıt Öztürk
  2. Gökhan Özoğuz
  3. Melike Şahin
  4. Hadise

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Kaynak: TGRT Haber
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