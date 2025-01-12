O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? 2025 O Ses Türkiye jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:51
Tv8 ekranında yayınlanan 2025 O Ses Türkiye ses yarışmasının başlayacağı tarih ve jüri üyeleri belli oldu. Tarihi ve jüriyi açıklayan isim Acun Ilıcalı oldu.
Ekranların sevilen ve beklenen yarışma programı O Ses Türkiye yeni sezonu sonunda başlıyor.
Acun Ilıcalı 2025 O Ses Türkiye’nin başlayacağı tarihi açıkladı.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı, 2025 O Ses Türkiye’nin 25 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacağını açıkladı.
Program en son 2022 yılında yayınlanmış ve şampiyon olan isim Hasan Koçak olmuştu.
O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK?
O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri de netlik kazandı.
25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak programın jüri kadrosu da şu şekilde;
- Beyazıt Öztürk
- Gökhan Özoğuz
- Melike Şahin
- Hadise
Kaynak: TGRT Haber