O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oldu mu? O isimler konuşuluyor

13 Aralık 2024 13:17 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 13:25

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her sene yılbaşına özel program yayınlıyor. Yeni yıla girerken yayınlanan program her yıl ilgiyle takip edilirken 2025 yılbaşı özel programı konukları seyircinin gündeminde yer aldı.

Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkını O Ses Türkiye'de de rakip olacak! Beril Pozam Ersin Arıca O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında

Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkını O Ses Türkiye'de de rakip olacak! Beril Pozam Ersin Arıca O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında

O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu mu? O isimler konuşuluyor

O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu mu? O isimler konuşuluyor

Her yeni yıl​ gecesinde TV8​ ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye​ özel programına birçok oyuncu ve şarkıcı katılıyor. Ünlü isimlerin yer aldığı ve şarkı söylediği özel geceye kısa süre kala konukların kim olacağı da araştırıldı.

Birkaç oyuncu isim O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAM KONUKLARI KİM, BELLİ OLDU MU 2025?

Her yıl sevilerek takip edilen özel programa katılacak olan isimler konuşulmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda oynayan Beril Pozam​ ve Ersin Arıcı yer alacak. İkili geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti.

Bir diğer konuşulan konuklar ise Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün olacağı iddia edildi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAM NE ZAMAN?

Tv8 ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yapacağı öğrenildi. Tarık Sezer Orkestrası’nın yer alacağı programın çekimlerin kısa süre içerisinde başlayacak.

Yeni yıl gecesinde ise özel program ekranlara gelecek.