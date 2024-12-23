O şifreleri kullanmak yasak? Kredi kartı ve banka kartı şifrelerinde yeni dönem

23 Aralık 2024 19:16 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 19:26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı ve banka kartı kullanımında güvenliği artırmak amacıyla bazı şifrelerin kullanımını yasakladı. Vatandaşlar yasaklanan şifreleri araştırmaya koyuldu.

Şifrelerde yeni dönem! ATM'ler bu şifreye sahip olanların kartını yutacak

Şifrelerde yeni dönem! ATM'ler bu şifreye sahip olanların kartını yutacak

Türkiye’de birçok kredi kartı​ ve banka kartı​ sahibi birbirine benzer ve kolay tahmin edilebilir şifreleri kullanıyor.

BDDK​ da bu durumun ortaya çıkardığı güvenlik riskini azaltmak amacıyla yeni önlemler aldı.

Bu kapsamda bazı şifrelerin kullanımına da yasak getirildi.

HANGİ ŞİFRELER YASAKLANDI? BDDK YASAKLI ŞİFRELER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararıyla birlikte artık doğum tarihlerine ek olarak, futbol takımlarının kuruluş tarihleri de kart şifresi olarak belirlenemeyecek.

Bununla birlikte kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434 ve 1923 gibi şifreler artık kullanılamayacak.

YASAKLI ŞİFRE KULLANANLAR NE OLACAK?

Yasaklı şifreleri kullanan vatandaşlar ATM’den işlem yaparken yeni bir şifre belirlemeleri konusunda uyarılacak.

Bu uyarılar dikkate alınmazsa vatandaşın kartı güvenlik amacıyla bloke edilecek.

Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek.