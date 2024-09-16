Oba Makarna fabrikasında patlama sonrasında borsada işlemleri durduruldu

16 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:13

15 Eylül günü öğlen saatlerinde Oba Makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine birçok ekip sevk edildi ve yaralanan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yatırımcılar halka arz fiyatını kontrol ederken işlemlerin durmasıyla karşılaştı.

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Hafta sonu fabrikada meydana gelen büyük patlama​ sonucu birçok kişi yaralandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında şirketin yatırımcıları hissenin borsa durumunu da araştırmıştı.

Borsa İstanbul​ tarafından yapılan açıklamaya göre hissenin tahtası geçici olarak askıya alındı.

OBA MAKARNA HİSSE​ İŞLEMLERİ DURDU MU, NEDEN DURDURULDU?

15 Eylül günü fabrikada meydana gelen patlama sonrasında hisse fiyatlarında bir düşüş olma ihtimaline karşı yatırımcının zararı göz önünde bulunduruldu.

Patlamanın ardından Borsa İstanbul KAP'a yaptığı duyuru ile Oba Makarna işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu şu açıklamayla duyurdu:

"OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır."

Oba Makarna fabrikasında çıkan yangın sonrasında yatırımcılar hissenin durumu hakkında endişe etmişti. Üzücü olay sonrasında yatırımcıların endişelenmemesi adında işlem sırası durduruldu.

Borsa İstanbul'un işlemleri durdurmasının ardından yatırımcının zararı da en düşük seviyeye indirilmesi amaçlandı.

OBA MAKARNA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Şirketin resmi internet sitesinin hakkımızda kısmında yer alan bilgilere göre şirket 1966 yılında Gaziantep'te kuruldu.

2005 senesinde Özgüçlü ailesi tarafından satın alınırken Gaziantep 4.Organize sanayi bölgesinde 110.000 m² üzerine kurulu, 49,000 m² kapalı alana sahip tesislerinde üretim yapıyor.