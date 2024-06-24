OBP ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden güncelleniyor
ÖSYM tarafından 2024 YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin başladığı açıklandı. Adayların 28 Haziran saat 16.00'a kadar onaylamaları gerekiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.
Sınavın gerçekleşmesinin ardından sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrencilere yeni bir duyuru yapıldı.
Yapılan duyuruda öğrencilerin Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama sürecinin başlatıldığı belirtildi.
OBP GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
OBP güncellemesini yapmak isteyen adayların ilk önce Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra bura yazan eğitim bilgilerini kontrol etmeliler.
Eksik veya hatalı bilgiler bulunuyorsa, adayların mezun oldukları ortaöğretim kurumuna bu durumu bildirmeleri gerekiyor.
Bilgiler tamamlandıktan ve tamamen doğru olduktan sonra AİT üzerinden adaylar onaylamalılar.
Eğitim bilgisi e-Okul sistemine eklenmeyecek durumda olan adayların ise bilgilerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden ortaöğretimden mezun oldukları okullarına işlettirip AİS sisteminden onaylamaları gerekiyor.
OBP GÜNCELLEME NE ZAMANA KADAR YAPILIR?
AİS üzerinden yapılan OBP güncellemelerinin 28 Haziran 2024 saat 16.00'a kadar tamamlanması gerekiyor.