Obruklar yeraltı mağaralarının oluşması sonucu ortaya çıkıyor

13 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:38

Geçtiğimiz günlerde Konya ve Eskişehir’de obrukların görülmeye başlamasıyla beraber obrukları oluşturan nedenler araştırılıyor.

Konya'dan sonra bir ilimizde daha ürküten görüntü! Ayçiçek tarlasında dev obruk oluştu

Konya'dan sonra bir ilimizde daha ürküten görüntü! Ayçiçek tarlasında dev obruk oluştu

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Bir ilimizde daha ürküten görüntü! 100 metre yarık oluştu, deprem ve fay hattını akla getirdi

Bir ili ayağa kaldıran görüntü: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı, vatandaş uyarıldı

Bir ili ayağa kaldıran görüntü: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı, vatandaş uyarıldı

Yeraltı sularının çekilmesi ve hareketlerinin artması sebebiyle oluşan obruklar, asit kireç taşının yoğun olduğu toprakları zamanla çözerek yer altında mağaralar oluşmasına neden oluyor.

OBRUK NEDİR?

Obruk, yeraltı sularının çekilmesi ve hareketlerinin artması sonucu kayaların çözülmesiyle oluşan doğal çukurlardır.

Obruklar, doğal çökme ve erozyon sonucu meydana gelir. Doğal çökmede, yeraltındaki boşlukların üstteki tabakayı taşıyamayacak hale gelmesi ile zemin çökmesi yaşanırken; erozyon sonucu çökmede suyun kayaçları zaman içinde aşındırması etkili olur.

OBRUK NEDEN OLUR?

Obrukların oluşmasının temel nedeni; kireçtaşı, dolomit, jips gibi suyun çözülmesine yatkın kayaçların zamanla erimesidir.

Obruklar yeraltı mağaralarının oluşmasının ardından zeminin çökmesiyle oluşur.

OBRUK NERELERDE OLUR?

Obruklar genellikle çözünmeye yatkın kayaçların bulunduğu tarım arazilerinde, yerleşim yerlerinde ve açık arazilerde görülür.

OBRUK TÜRKİYE’DE NEREDE GÖRÜLÜR?

Türkiye’de 20’den fazla obruğun görülen yer Konya havzasıdır.

KONYA’DA NEDEN OBRUK OLUŞUYOR?

Konya’da obruk oluşmasının en büyük sebebi, bölgedeki su çekimlerinin fazla olması ve çözünmeye yatkın kayaçların fazla olmasından kaynaklanıyor.

OBRUK DOLDURULABİLİR Mİ?

Günümüzde obrukların doldurulduğu görülse de obruk doldurmak güvenli bir işlem değil.