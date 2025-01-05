Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu
Emekli promosyon veren bankalar listesi ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
2025 Ocak zammı sonrası bankaların emekli promosyon kampanyaları da adeta bir yarışa dönüştü.
Bankalar tarafından emeklilere ödenecek promosyonlar ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye ulaştı.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı veriliyor.
GARANTİ BANKASI
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve
20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi’de
9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL promosyon veriliyor.
HALKBANK
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
İŞ BANKASI
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.
VAKIFBANK
10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL