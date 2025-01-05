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Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Ocak 2025 23:42 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:05
Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu

Emekli promosyon veren bankalar listesi ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

2025 Ocak zammı sonrası bankaların emekli promosyon kampanyaları da adeta bir yarışa dönüştü.

Bankalar​ tarafından emeklilere ödenecek promosyonlar ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye ulaştı.

Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu - 1. Resim

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı veriliyor.

Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu - 2. Resim

GARANTİ BANKASI

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu - 3. Resim

YAPI KREDİ 

Yapı Kredi’de

9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL promosyon veriliyor.

Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu - 4. Resim

HALKBANK

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu - 5. Resim

İŞ BANKASI

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

Ocak 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu - 6. Resim

VAKIFBANK

10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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