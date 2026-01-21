Menü Kapat
 Erdem Avsar

Ocak ayı burs parası İOKBS PYBS yattı mı ne zaman hesaplara geçer?

Ocak ayı burs paraları ödeme takvimi öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim gören binlerce başarılı ortaokul ve lise öğrencisinin maddi yükünü hafifletmek amacıyla her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Ocak 2026 ödemeleri, yeni yılın ilk artışlı oranlarıyla birlikte alacak.

Ocak ayı burs parası İOKBS PYBS yattı mı ne zaman hesaplara geçer?
2026 yılına girilmesiyle birlikte memur maaş katsayısındaki yükselişin ardından güncellenen İOKBS bursları öğrencilerin ilgi merkezi oldu.

Öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir öneme sahip olan bursluluk paralarının (İOKBS) Ocak ayı takvimi, Bakanlık tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda illere göre aşamalı olarak sisteme yansıtılıyor.

Ocak ayı burs parası İOKBS PYBS yattı mı ne zaman hesaplara geçer?

OCAK İOKBS VE PYBS BURS ÖDEMELERİ YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ayın 25’ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor.

Ocak ayı burs parası İOKBS PYBS yattı mı ne zaman hesaplara geçer?

Ocak 2025 ödemeleri için henüz resmi bir bilgilendirme yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda ödemelerin ayın 24’ü ile 25’i arasında gerçekleştiği biliniyor.

Bazı illerde ödemelerin erken başladığına dair öğrenci bildirimleri olsa da, sistemsel gecikmeler nedeniyle bursların ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Ocak ayı burs parası İOKBS PYBS yattı mı ne zaman hesaplara geçer?

BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına bağlı olarak yenilendi.

Ocak 2026 - Temmuz 2026 döneminde aylık burs miktarı 2.762,00 TL olarak tespit edildi.

