Ocak ayı burs parası İOKBS PYBS yattı mı ne zaman hesaplara geçer?

2026 yılına girilmesiyle birlikte memur maaş katsayısındaki yükselişin ardından güncellenen İOKBS bursları öğrencilerin ilgi merkezi oldu.

Öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir öneme sahip olan bursluluk paralarının (İOKBS) Ocak ayı takvimi, Bakanlık tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda illere göre aşamalı olarak sisteme yansıtılıyor.

OCAK İOKBS VE PYBS BURS ÖDEMELERİ YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ayın 25’ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor.

Ocak 2025 ödemeleri için henüz resmi bir bilgilendirme yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda ödemelerin ayın 24’ü ile 25’i arasında gerçekleştiği biliniyor.

Bazı illerde ödemelerin erken başladığına dair öğrenci bildirimleri olsa da, sistemsel gecikmeler nedeniyle bursların ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için İOKBS burs miktarı, memur maaş katsayılarına bağlı olarak yenilendi.

Ocak 2026 - Temmuz 2026 döneminde aylık burs miktarı 2.762,00 TL olarak tespit edildi.