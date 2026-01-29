Ocak ayı enflasyon beklentisi! 2026’nın ilk enflasyon oranı açıklanacak

2026 yılına ilişkin ilk enflasyon verileri için geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın yayımladığı anket piyasaların odağında yer aldı. Gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu takvim doğrultusunda 2026 yılı ocak ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi verileri de 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak.

Açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamları, şubat ayında netleşecek kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarında belirleyici olacak. Bu nedenle hem hanehalkı hem de piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni gerçekleştirdi. Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 3,44 olarak kaydedilen ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, yeni anket döneminde yüzde 3,76 seviyesine yükseldi.

Ankette yer alan diğer verilerde, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisinin yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e indiği görüldü. TÜFE artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 olarak kayda geçti.

ARALIK ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜİK verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88 oranında arttı. Aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış yüzde 25,36 olarak hesaplandı. Aylık bazda bakıldığında, Aralık ayında TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE ise yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında ise yüzde 27,67 seviyesinde gerçekleşti.