Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Beklenti yüzde 4,29 olacağı yönünde

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 22:21 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025 ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. AA Finans'ın anketine katılan 20 ekonomistin beklentisi, Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,29 olacağı yönünde. Bu beklentiye göre, yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, 2025 sonu için enflasyon beklentisi yüzde 27,58 olarak belirlendi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış göstermişti.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi belirledi. Veriler, önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulacak. OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 AA Finans'ın yaptığı ankete katılan 20 ekonomistin ortak beklentisi, Ocak ayında enflasyonun yüzde 4,29 olacağı yönünde. Bu beklentiler, yüzde 3,75 ile yüzde 5 arasında değişkenlik gösteriyor. Ekonomistler, bu beklentiye dayanarak bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun Ocak ayında yüzde 41,11'e gerileyeceğini tahmin ediyor. 2025 yılı sonu için ise enflasyonun yüzde 27,58 olması bekleniyor. OCAK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK tarafından belirlenen takvime göre, Ocak 2025 ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. 2025 OCAK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. OCAK 2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR? Ekonomistlerin Ocak 2025 enflasyon beklentisi, yüzde 4,29 olarak belirlendi. YILLIK ENFLASYON OCAK'TA NE KADAR OLACAK? Yıllık enflasyonun, Ocak ayında yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor. 2025 YILI SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR? 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi, yüzde 27,58 olarak belirlendi. İlgili Haberler Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tek haneli rakamlar için tarih verdi