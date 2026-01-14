Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ocak ayı evde bakım parası yattı mı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı

2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı hak sahipleri, gaziler ve çeşitli sosyal haklardan yararlananlar da ikramiyeden yararlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ocak ayı evde bakım parası yattı mı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 22:06

Emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücretteki artışların ardından milyonlarca hak sahibinin odağı bayram ikramiyesine yöneldi.

2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 2026’da yükseltilmesi beklenirken, Ramazan Bayramı’nın mart ayına denk gelmesi ödeme takvimini de öne aldı.

Ocak ayı evde bakım parası yattı mı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı

OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN?

Ocak ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Bakanlık tarafından belirlenen rutin takvime göre, her ayın 15'i ile 30'u arasında illere göre kademeli olarak yatırılan ödemelerin, bu ay 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Ocak ayı evde bakım parası yattı mı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı

2026 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı.

Bu kapsamda Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.