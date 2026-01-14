Ocak ayı evde bakım parası yattı mı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı

Emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücretteki artışların ardından milyonlarca hak sahibinin odağı bayram ikramiyesine yöneldi.

2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 2026’da yükseltilmesi beklenirken, Ramazan Bayramı’nın mart ayına denk gelmesi ödeme takvimini de öne aldı.

OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN?

Ocak ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Bakanlık tarafından belirlenen rutin takvime göre, her ayın 15'i ile 30'u arasında illere göre kademeli olarak yatırılan ödemelerin, bu ay 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla başlaması öngörülüyor.

2026 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı.

Bu kapsamda Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olacak.