Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Tuncer Bakırhan duyurdu

04 Şubat 2025 14:30 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:33

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın belirli bir tarihte çağrı yapacağını duyurdu. İmralı görüşmeleri hakkında açıklamada bulunurken Öcalan'ın çağrı yapacağı tarihi de açıkladı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısı sonrasında Öcalan'ın çağrı yapacağını açıkladı. Gazetecilerin sorularını cevaplarken İmralı görüşmeleri hakkında konuştu.

ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan grup toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. Bakırkan'ın ifadeleri şöyle oldu:

"Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor. 15 Şubat mı olur sonrası mı olur bilemiyorum ama evet tarihi bir çağrı olacak.

Çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyordur. Onu çok bilmiyorum. Ama muhtemelen bu çağrının içinde silah bırakma çağrısına benzer bir şey olabilir."

İMRALI GÖRÜMESİ NE ZAMAN?

DEM Parti heyeti, geçtiğimiz günlerde ikinci görüşme hakkında yazılı açıklama paylaşmıştı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.