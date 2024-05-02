OECD Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini 3,4'e yükseltti

02 May 2024 18:30 - Güncelleme : 02 May 2024 18:31

2 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılan açıklamada, OECD'nin Türkiye'nin büyüme potansiyeline dair önceki tahminlerini yukarı yönlü revize ettiği belirtildi. Tahminlerin güncellenmesiyle birlikte Türkiye'nin 2024 yılında daha hızlı bir büyüme ivmesi yakalayabileceği öngörülüyor. Detaylar haberimizde!

OECD, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Sıkılaşan finansal koşulların ve yüksek enflasyonun hane halkı tüketimini etkileyeceği vurgulanıyor.

Raporda, 2023'teki depremin ardından devam eden yeniden yapılanma sürecinin yatırım faaliyetlerini desteklediği ifade ediliyor.

Öte yandan, OECD'nin 2024 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkardığı belirtiliyor.

Dünya genelinde ekonomik görünümünün iyileştiği ve büyümenin daha dirençli hale geldiği ifade ediliyor.