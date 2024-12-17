ÖGG 112. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Cevap anahtarı görüntüleme ekranı açıldı
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü yani bugün erişime açılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 112. dönem ÖGG Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları 15 Aralık Pazar günü tamamlandı.
Sınavın ardından gözler ÖGG 112. dönem sınav soruları ve cevaplarına çevrildi.
ÖGG 112. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimi doğrultusunda 112. dönem ÖGG sınav soru ve cevaplarının 17 Aralık Salı günü ilan edileceği duyurulmuştu.
Öte yandan 112. dönem ÖGG Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ise 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG 112. DÖNEM SORU VE CEVAP GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü (bugün) erişime açıldı.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi olan "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.