ÖGG sınav sonuçları 13 Eylül Cuma günü açıklanacak

03 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:51

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) sonuçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan takvime göre; 13 Eylül’de açıklanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre; Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Eylül Cuma günü erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

25 Ağustos Pazar günü gerçekleşen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğrenilecek.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVINI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?

100 soruluk silahsız ve 25 soruluk silahlı bölümden oluşan sınavdan sonra adaylar 5 atışlık uygulama sınavına giriyor.

Yazılı ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gereken adayların, 100 soruluk silahsız sınavdan 60 puan alması gerekiyor.

ÖGG OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için şartlar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise ve dengi okullardan mezun olmak

21 yaşını doldurmuş olmak

Vücutta veya zihinde herhangi bir engeli bulunmamak

Sicil almaya uygun olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezası almamak