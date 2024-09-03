ÖGG sınav sonuçları 13 Eylül Cuma günü açıklanacak
25 Ağustos Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonlara yaklaşıyor.
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) sonuçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan takvime göre; 13 Eylül’de açıklanması bekleniyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre; Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Eylül Cuma günü erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
25 Ağustos Pazar günü gerçekleşen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğrenilecek.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?
Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVINI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?
100 soruluk silahsız ve 25 soruluk silahlı bölümden oluşan sınavdan sonra adaylar 5 atışlık uygulama sınavına giriyor.
Yazılı ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gereken adayların, 100 soruluk silahsız sınavdan 60 puan alması gerekiyor.
ÖGG OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel Güvenlik Görevlisi olmak için şartlar şu şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
21 yaşını doldurmuş olmak
Vücutta veya zihinde herhangi bir engeli bulunmamak
Sicil almaya uygun olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan fazla hapis cezası almamak