ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanıyor: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

08 Kasım 2024 12:22 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:24

111.dönem Özel Güvenlik sınavının 20 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından sınav sonucu için heyecan başladı. ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınav sonuçlarının açıklanacağı saat merak ediliyor.