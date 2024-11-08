ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanıyor: Sonuçlar nasıl sorgulanır?
111.dönem Özel Güvenlik sınavının 20 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından sınav sonucu için heyecan başladı. ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınav sonuçlarının açıklanacağı saat merak ediliyor.
Özel Güvenlik Görevlisi 111.Temel Eğitim ve 87.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için beklenen gün geldi. EGM sonuçların 8 Kasım Cuma günü erişime açılacağını duyurmuştu.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EGM internet sitesinde yayınlanan takvime göre; 20 Ekim Pazar günü tamamlanan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 8 Kasım Cuma günü (bugün) açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
111.Dönem ÖGG sınav sonuçlarının bugün öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?
Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.