ÖGG sınav soru ve cevapları için geri sayım başladı

22 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:04

111.dönem Özel Güvenlik sınavının 20 Ekim Pazar günü tamamlanmasının ardından gözler soru ve cevapların yayınlanacağı tarihe çevrildi.

Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu Özel Güvenlik 111.Temel Eğitim ve 87.Yenileme Eğitimi sınavının cevaplarının yayınlanması ile adaylar alacakları puan hakkında tahminde bulunacak.

ÖGG SINAVININ CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soru ve cevapları 22 Ekim Salı (bugün) itibarıyla erişime açılacak.

Sorular için itiraz süreci ise 23 Ekim Çarşamba günü başlayarak 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

ÖGG SINAV CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

Özel Güvenlik 111.Temel Eğitim ve 87.Yenileme Eğitimi sınavının cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM internet sitesinde yayınlanan takvime göre 20 Ekim Pazar günü tamamlanan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 8 Kasım Cuma günü açıklanacak.