OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır nereden öğrenilir?

OGM tarafından açıklanan 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin değerlendirme süreci sürüyor.
Başvuruların sona ermesinin üzerinden zaman geçmesine rağmen sonuçların henüz duyurulmaması, adaylar arasında bekleyişi artırdı.
OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.
Ancak, OGM personel alımı sonuçlarının ocak ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) paylaşılacak.
Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.