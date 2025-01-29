Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe transferde durdurulamıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:43

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve transferin bitirildiği ilan edilen Ognjen Mimovic'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Diego Carlos, Milan Skriniar ve Talisca’yı kadrosuna dâhil eden Fenerbahçe, transferlere hız kesmeden devam ediyor. OGNJEN MİMOVİC FENERBAHÇE’YE Mİ GELİYOR? Sarı lacivertli ekip Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic’i renklerine bağladı. İddialara göre Ognjen Mimović, Premier Lig ve Fransa'dan gelen teklifleri geri çevirerek Fenerbahçe'yi tercih etti. OGNJEN MİMOVİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004’te Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde doğdu. 2023 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükselen Mimovic, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncu, Sırbistan U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev aldı. İlgili Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca ile mutlu sona ulaştı! İmzalar atıldı Midtjylland hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak