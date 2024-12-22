Öğrenci pasaportu nasıl alınır? Harçsız pasaport şartları belli oldu

22 Aralık 2024 18:39 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:50

25 yaş altında olan ve öğrenimine devam eden vatandaşların harç ücreti ödemden pasaport alabildikleri yöntem araştırılmaya başlandı.

2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçlarının ne kadar olacağı belli oldu

Harç ücreti ödemeden alınabilen pasaport için yapılacak işlemler ve ücretsiz pasaport şartları Google’da en çok aratılanlar arasına girdi.

ÖĞRENCİ PASAPORTU NEDİR KİMLERE VERİLİR?

Öğrenci yani ücretsiz pasaport; 25 yaş altında olan ve öğrenimine devam eden kişilerin harç ödemeden alabileceği bordo pasaporttur.

Klasik bordo pasaporttan tek farkı ise harç ödenmeden alınabiliyor olmasıdır.

Ayrıca şartları karşılayan açık öğretim öğrencileri de ücretsiz pasaport imkânından faydalanabilir.

ÖĞRENCİ PASAPORTU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Öğrenci, ücretsiz pasaport için istenilen belgeler şöyle sıralanabilir:

Üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının aslı 2 adet standartlara uygun biometrik fotoğraf Varsa daha önceden alınmış eski pasaportlar Pasaport defter bedelinin ödendiğini gösteren dekont. Öğrenci olduğunu gösteren belge.