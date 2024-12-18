Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını bekliyor

18 Aralık 2024 14:33 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:41

7-8 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖF sınavları sonrasında binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar genel olarak sınavdan 15 gün sonra erişime açılıyor.

Anadolu Üniversitesi​ Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık​ tarihlerinde uygulanmıştı.

AÖF SINAV SONUÇLARI​ AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından uygulanan sınavlar genel olarak 15 gün sonrasında açıklanıyor. Buna göre sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta erişime açılması tahmin ediliyor. Sonuçlar genel olarak sabah erken saatlerde duyuruluyor.

AÖF SINAV BAHAR DÖNEMİ TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından uygulanan sınavların tarihleri öncesinden duyuruluyor. Takvim ise şöyle:

Güz Dönemi Dönem Sonu: 18-19 Ocak 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025