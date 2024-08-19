Öğrencilerin e-Kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmelerine gerek kalmıyor
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreçleri gündeme geldi. Birçok öğrenci e-Kayıt yaptırdıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek olup olmadığını merak ederken süreçlerin 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde üniversite tercih sonuçları açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından e-Kayıt sürecinin 19-21 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler üniversiteye gitmeye gerek olup olmadığını merak etmeye başladı.
E-KAYIT YAPTIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE GEREK VAR MI?
Birçok üniversitede e-Kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerin başka bir işlem yapmasına gerek kalmıyor.
Ancak bazı üniversiteler evrakların elden teslim edilmesini isteyebiliyor.
Kayıt olacağınız üniversitenin öğrenci işlerine veya resmi internet sitesinde yer alan duyurulara bakarak ekstra işlemin gerekli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin kazandıkları üniversitelere e-Kayıt yaptırabilmeleri için ilk önce e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra öğrenciler şu adımları sırayla takip etmeliler:
e-Hizmetler -> Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı -> Üniversite e-Kayıt