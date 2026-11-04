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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:36

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru

Öğrenim kredisi alabilirsiniz KYK sonuçları ekranında yazan bu yazının anlamı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden erişime açılacak sonuç ekranındaki ifadeleri araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından adaylar, kendilerine hangi desteğin verildiğini ve ödeme sürecinin nasıl işleyeceğini öğrenmek istiyor. Özellikle sonuç ekranında yer alan ifadelerin anlamı, taahhütname onayının nasıl yapılacağı, öğrenim kredisi ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ve kredi borcunun nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi sonuç sorgulama işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek, geri ödemesi ne zaman faizli mi? KYK öğrenim kredisi ile ilgili merak edilenler belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:36

burs ve kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 12-16 Ekim tarihleri arasında üzerinden alınan başvuruların ardından gözler tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında yer alacak burs veya bilgileriyle birlikte taahhütname onayı, ilk ödeme tarihi ve aylık ödeme takvimi de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK burs ve kredi ödemelerinin hangi aylardan itibaren yapılacağı, öğrencilere ne kadar ödeme verileceği ve öğrenim kredisi alanların geri ödeme yükümlülüklerinin nasıl hesaplanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. KYK öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

12-16 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını dijital ortamdan öğrenebilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru durumlarını kontrol edebilecek. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için kullanılacak sorgulama ekranı, e-Devlet Kapısı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında yer alıyor.

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru

Öğrencilerin sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine giriş yapması gerekiyor. İlgili ekranda başvuru sonucuna ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor. Başvuru sonucunun ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme sürecine ilişkin işlemleri de takip etmesi gerekiyor. Özellikle öğrenim kredisi almaya hak kazanan adayların, ödemelerden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması şartı bulunuyor.

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru

KYK burs ve kredi ödemeleri, ilk defa destek alacak öğrenciler için müracaat edilen öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsıyor. Normal öğrenim süresi boyunca devam eden ödemeler, her ay öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Aylık ödeme takviminde ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamları esas alınıyor. Ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK başvuru sonuç ekranında "Öğrenim kredisi alabilirsiniz" ifadesinin yer alması, öğrencinin devlet tarafından geri ödemeli maddi destek almaya hak kazandığı anlamına geliyor.

Öğrenim kredisi, normal öğrenim süresi boyunca öğrenciye aylık olarak verilen ve eğitim hayatının ardından geri ödenmesi gereken bir destek olarak uygulanıyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinde normal öğrenim süresi dört yıl üzerinden hesaplanırken öğrencinin öğrenim süresine bağlı olarak kredi ödemeleri devam ediyor. Kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, belirlenen aylık takvim doğrultusunda hesaplarına yatırılıyor.

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru

Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli işlemlerden biri taahhütname onayı. Kredi ödemelerinin başlayabilmesi için öğrencilerin e-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütnamesi Onayı işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Taahhütname onayının verilmemesi halinde öğrenci, almaya hak kazandığı krediden yararlanamıyor. Bu nedenle sonuç ekranında öğrenim kredisi bilgisi bulunan adayların, ödeme sürecine geçebilmek için gerekli onay işlemini tamamlaması gerekiyor.

Öğrenim kredisi ile burs aynı anda alınamıyor. Öğrenciye burs veya öğrenim kredisi seçeneklerinden biri kapsamında ödeme yapılıyor. Kredi alan öğrencinin borcu ise kendisine kredi olarak ödenen tutarlar üzerinden hesaplanıyor. Kredi borcunun belirlenmesinde, kredinin verilmeye başlandığı tarihten normal öğrenim süresinin sonuna veya kredinin herhangi bir nedenle kesildiği tarihe kadar yapılan ödemeler dikkate alınıyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BURSA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

KYK öğrenim kredisi alan öğrencilerin sonradan burs kapsamına girmesi halinde kredinin bursa dönüştürülmesi mümkün olabiliyor. Bunun için öğrencinin kredi almaya başladıktan sonra durumunda değişiklik meydana gelmesi ve öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler arasında yer alması gerekiyor. Ancak yalnızca öncelikli öğrenci kapsamına girmek yeterli olmuyor. Öğrencinin burs almasına engel herhangi bir durumunun bulunmaması da gerekiyor. Gerekli şartları taşıyan öğrencilerin başvuruları ve durumlarındaki değişiklik incelenerek kredi ödemelerinin burs olarak devam etmesi sağlanabiliyor.

Kredinin bursa dönüştürülmesi işlemi, öğrencinin öncelikli burs kapsamına girmesine neden olan değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren uygulanıyor. Bu süreçte öğrencinin ilgili durumunun tespit edilmesi ve gerekli şartları taşıdığının belirlenmesi gerekiyor.

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru

Kredinin bursa dönüştürülmesini isteyen öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor. Başvurunun değerlendirilmesi ve öğrencinin burs almasına engel bir durumunun bulunmadığının belirlenmesi halinde kredi ödemeleri burs olarak devam edebiliyor. Öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için durumlarındaki değişikliği ilgili kanallar üzerinden bildirmesi ve gerekli başvuruyu yapması gerekiyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ FAİZLİ Mİ?

Kredi borcu, öğrenciye kredi olarak verilen toplam miktar üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada kredinin verilmeye başlandığı tarihten öğrencinin normal öğrenim süresinin bitimine kadar geçen süre veya kredinin herhangi bir nedenle kesildiği tarih esas alınıyor. Bu süre içerisinde öğrenciye yatırılan kredi tutarları bir araya getirilerek toplam borç miktarı belirleniyor. Geri ödemede faiz bulunmuyor ancak ödemede gecikme yapılması durumunda faiz uygulanıyor.

Kredi geri ödemeleri, öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlıyor. Kredi alan öğrenciler, taahhütname kapsamında borçlarını kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödemeyi kabul ediyor. Örneğin öğrenim süresi boyunca dört yıl kredi alan bir öğrencinin geri ödeme süresi de kredi aldığı süre esas alınarak hesaplanıyor. Ödemelerin başlaması için ayrıca bir tebligat beklenmesine gerek bulunmuyor. Öğrenciler, taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri doğrultusunda geri ödeme sürecini takip ediyor.

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK bursu bekleyenlerin merak ettiği soru

KYK kredi borcunun taksit sayısı ve tutarları öğrenciler tarafından serbestçe belirlenemiyor. 351 sayılı Kanun kapsamında kredi geri ödemelerinin, kredi alınan süre boyunca aylık taksitler halinde yapılması gerekiyor. Belirlenen taksit sayısı ve tutarlarında değişiklik yapılamıyor. Vadesi gelen borçların ödemesi ise ilgili bankanın ödeme kanalları kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi tutarları, öğrencilerin öğrenim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL, doktora öğrencileri için ise 12.000 TL ödeme yapılmıştı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi ücretlerinde artış yapılması bekleniyor. Burs ve kredi tutarlarına ilişkin yeni rakamların aralık ayı sonunda yapılacak açıklamayla duyurulması bekleniyor. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin ödeme tutarlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yapılacak aylık ödemeler de netleşecek.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ AYDAN İTİBAREN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk defa ödeme alacak öğrencilerin ödemeleri, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayını da kapsıyor. Buna göre öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından ödeme almaya başladıklarında ekim ayından itibaren hak kazandıkları tutarları alabilecek. Ödemelerin hangi ayda hesaplara yatırıldığına bağlı olarak birden fazla aylık ödeme aynı dönemde gerçekleştirilebiliyor.

Örneğin kasım ayında ilk ödeme yapılması halinde öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yatırılıyor. İlk ödemenin aralık ayında yapılması halinde ise ekim, kasım ve aralık aylarına ait üç aylık burs veya kredi tutarı hesaplara aktarılıyor. Böylece ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılının başlangıcından itibaren hesaplanıyor.

ETİKETLER
#E-Devlet
#burs
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#öğrenim kredisi
#Aktüel
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