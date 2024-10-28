Öğretmen atama tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu

28 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:37

Öğretmen atama tercihlerinin başlayacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı​ internet sitesinde yer alan kılavuzda resmi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmak üzere "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğretmen atama tercihleri binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin atama tercihleri 14 Kasım Perşembe günü başlayarak 20 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler atama tercihlerini belirlenen tarihler aralığında e-Devlet​ üzerinden gerçekleştirecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.