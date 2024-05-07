ÖĞRETMEN ATAMALARI CANLI İZLE! Bakan Yusuf Tekin son dakika açıklaması yapıyor

07 May 2024 09:24 - Güncelleme : 07 May 2024 09:25

Birçok vatandaşın gözü bugün açıklanacak olan öğretmen atamalarında. Yusuf Tekin tarafından açıklanması beklenen başvuru tarihi ne zaman merak edilirken heyecanla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı atamaların başvuru tarihini ve detaylarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı ardından yaptığı açıklama şöyle olmuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız bir kez daha görüşecek ve öğretmen adaylarımızı bilgilendireceğiz. Bakanlığımız süreci yarın paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda atamayı da bakanımız açıklayacaktır."

Yusuf Tekin'in atamalarla ilgili açıklamasını canlı izlemek için BURAYA tıklayabilirsiniz.