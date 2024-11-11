Öğretmen kasım seminerlerinin nereden izleneceği duyuruldu

11 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:41

Binlerce öğretmenin katılacağı kasım ayı seminerlerinin başlamasıyla beraber öğretmenler izleneceği yeri araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre izleneceği platform ve seminer tarihleri belli oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayı öğretmen seminerler online olarak gerçekleştirilecek. Okullarda ara tatilin başlamasının ardından öğretmenlerin gözü seminerlerin izleneceği yer ve tarihe çevrildi.

MEB'in açıklamasına göre seminerler 11 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

KASIM ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NEREDEN İZLENECEK?

Öğretmenler kasım ay seminerlerini ÖBA üzerinden izleyebilecek. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Yönetici ve Öğretmenlerimiz 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapmaları gereken mesleki çalışmaları ÖBA (oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan hizmet içi eğitim yoluyla gerçekleştireceklerdir."

ÖBA platformu üzerinden seminerler 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 23:59'a kadar izlenebilecek.

KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

Yusuf Tekin'in X platformu hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Yoğun çalışmalarla geçen bir zaman dilimini geride bıraktık. Sizlerle yapmış olduğumuz istişarelerde birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı almıştık. Pazartesi günü başlayacak olan seminer çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Buna göre seminerler 11 Kasım'da başlayacak ve 15 Kasım'da sona erecek.