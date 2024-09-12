Öğretmen mülakat sonuçlarının kısa sürede açıklanması bekleniyor

12 Eylül 2024 13:34 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:36

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının tamamlanmasının ardından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bekleniyordu. Kürşad Zorlu tarafından açılan davanın reddedilmesiyle beraber öğretmen atama sonuçlarının açıklanması tahmin ediliyor.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan mülakatların ardından adaylar sonuçları beklemeye başladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yönetmelik değişimi için dava açmıştı. Dava reddedildi ve gözler sonuçlara çevrildi.

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kürşad Zorlu, mülakatlarla ilgili yönetmelikte değişiklik için dava açmıştı. Sonuçların ise davanın sonucuna göre açıklanması bekleniyordu.

Davanın reddedilmesiyle beraber sonuçların kısa sürede erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 50 KPSS, %50 mülakatın etki ettiği süreç devam ederken 1 Temmuz'da sözlü sınav yapıldı. Yusuf Tekin, konuyla ilişkin şu sözleri söylemişti:

"Mülakat konusunda ısrarcı olmamın sebebi, en iyi öğretmeni seçmek. Başından beri söyledim. Torpil, adam kayırma olmayacak. Mülakat süresince tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 100 mülakatı yüzde 50'ye düşürdük. Danıştay'a iptal davası açıldı. Eğer iptal edilirse yüzde 100 mülakat ile atama yapılacak.

Mülakatları tamamladık. Danıştay'da açılan dava nedeniyle 20 bin öğretmen atama sonuçlarını açıklayamıyoruz. Danıştay'ın kararından sonra sonuçları açıklayacağız. Öğretmen arkadaşlarımızın yer değişikliği taleplerinin neredeyse tamamını yerine getirdik."

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

1 Temmuz'da uygulanan sınava giren adaylar e- Devlet üzerinden sonuçlara erişebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapacak.