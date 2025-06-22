Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yüz yüze gerçekleştirileceği açıklanmıştı

2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı süreci kapsamında gerçekleştirilecek olan yaz dönemi öğretmen seminerlerinin detayları belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerlerinin ayrıntıları açıklandı.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen seminerleri yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğretmenler istedikleri il veya ilçede uygun eğitim kurumlarında seminerlere katılım sağlayabilecek.

Yapılan açıklamanın ardından öğretmen seminerlerinin ne zaman, saat kaçta olduğu ise gündem oldu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen seminerleri 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Seminerlerin saat kaçta başlayacağı ile ilgili ise bir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama ise şöyle:

"Öğretmenlerimizle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların değerli görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz. Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran 2025 tarihinde idari izinli sayılacaklar. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YARIN MI BAŞLIYOR?

Öğretmen seminerleri 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZYÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan bilgilere göre öğretmen seminerleri bu yıl yüzyüze gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda öğretmenler istedikleri il ve ilçede eğitimlere katılım sağlayabilecekler.