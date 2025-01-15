Öğretmen ve 60 yaş metrobüs bilet fiyatı değişti

15 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:20

Bugün gerçekleşen toplu taşıma zammı sonrasında öğretmen ve 60 yaş İstanbulkart bilet fiyatları da değişti. Binlerce vatandaşın her gün kullandığı otobüs, metrobüs ve marmaray hatlarını kullanacak olan öğretmen ve 60 yaş vatandaşların ödeyeceği bilet tarifesi.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen %35'lik zam oranıyla beraber metrobüs​ ve otobüs​ fiyatlarında değişiklik yaşandı. Öğretmen ve 60 yaş kart ücretlerinin ne kadar olduğu da belli oldu.

ÖĞRETMEN VE 60 YAŞ OTOBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Gelen zam sonrasında öğretmen ve 60 yaş bilet fiyatları 19,33 TL oldu. Genel olarak elektronik bilet fiyatı 13,18 TL olurken Tam mavi kart aylık ücreti 2 bin 120 TL oldu. Öğrenci mavi kart aylık ücreti ise 381 TL oldu.

ÖĞRETMEN VE 60 YAŞ METROBÜS BİLET FİYATI KAÇ TL 2025?

Metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08 TL'ye çıkarken öğretmen ve 60 yaş vatandaşlar için ücret 21,98 TL oldu. Metrobüs öğrenci ücreti 13,18 TL oldu.